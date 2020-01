Sky – Rallenta la trattativa per Lobotka, problemi anche per Amrabat: la situazione

Ultime notizie di mercato con la trattativa per Stanislav Lobotka che rallenta. A riferirlo è Sky che parla di due intoppi per il centrocampista.

Stanislav Lobotka ancora al centro del dibattito azzurro. Doveva essere un affare lampo, ed invece il Celta Vigo sta dilatando i tempi. Gennaro Gattuso cerca il suo regista, lo ha fatto capire sia in conferenza stampa che al termine della sconfitta con l’Inter. “Abbiamo bisogno di un giocatore che sappia fare schermo davanti alla difesa, Fabian Ruiz ha tanta qualità ma non riesce a coprire bene tutto il campo in fase difensiva” parole esplicite quelle del tecnico azzurro. La trattativa per Lobotka, però, ha subito una ulteriore frenata. Secondo quanto riferisce Sky ci sono due intoppi che stanno allungando i tempi. Il primo è relativo alla necessità del Celta Vigo di trovare un sostituto da mettere a disposizione di Garcia. L’altro è sempre relativo ai costi del cartellino.

Trattativa Lobotka, il Napoli ha fretta

Il Napoli è sempre orientato a offrire venti milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Il Celta Vigo, invece, vuole monetizzare il più possibile la cessione. Il club galiziano ha già abbassato le pretese rispetto alla clausola rescissoria, quindi cerca di massimizzare il più possibile dalla vendita del giocatore. La trattativa per Lobotka non è l’unica ad aver subito una frenata. Qualche intoppo c’è anche per quella relativa a Sofyan Amrabat del Verona. Se per lo slovacco c’è l’accordo con gli agenti ed il calciatore ma non quello con la società, per Amrabat manca l’intesa con i procuratori. Sky fa sapere che nelle ultime ore c’è stato anche un inserimento di Beppe Marotta dell’Inter, ulteriore fattore che sta facendo tentennare il calciatore. Nelle prossime ore Cristiano Giuntoli cercherà di risolvere anche questo ulteriore problema, mettendo sempre al primo posto la trattativa per il regista.