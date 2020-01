Sky – Giuntoli a Milano per un doppio colpo, sono ore decisive

Cristiano Giuntoli è sbarcato a Milano per chiudere un doppio colpo. Lo riferisce Sky con le ultime notizie sul mercato del Napoli.

Il calciomercato del Napoli potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Ci sono difficoltà per Stanislav Lobotka ma la sensazione è che alla fine il Celta Vigo dovrà cedere alle richieste del calciatore che vuole Napoli. As.com fa sapere di un Lobotka oramai ai ferri corti con la dirigenza galiziana, pronto a partire per l’Italia e sostenere le visite mediche. Intanto Giuntoli si è recato a Milano per chiudere un doppio colpo: Sofyan Amrabat e Amir Rrhamani del Verona. I due da tempo sono finiti nel mirino dello scouting azzurro, disponibile ad investire circa 35 milioni di euro per portarli via agli scaligeri. Nelle ultime ore l’Inter con Beppe Marotta ha cercato di inserirsi nella trattativa per Amrabat, trovato un primo accordo con gli agenti. Così Giuntoli ha deciso di rompere gli indugi.

Giuntoli a Milano: si infiamma il mercato del Napoli?

Le prossime ore saranno decisive per cercare di mettere in discesa questa doppia trattativa. Giuntoli a Milano vuole blindare i due affari prospettici, dato che entrambi arriverebbero a vestire la maglia azzurra a fine stagione. Il Verona attende novità, anche perché vorrebbe investire parte dei soldi incassati per l’acquisto di Federico Dimarco dall’Inter. In casa azzurra non si pensa solo al futuro, ma anche e soprattutto al presente. Aurelio De Laurentiis è pronto a muoversi in prima persona per Lobotka, il calciatore che potrebbe risolvere i problemi in regia. Il tra e molla con il Celta Vigo è ancora vivo, ma la società partenopea sta cercando di abbattere le ultime resistenze. Il calciatore da tempo ha fatto la sua scelta, quindi il presidente Mourino non potrà tirare troppo la corda e rischiare di avere in rosa un giocatore scontento.