Il Mattino: “Il Napoli ha trovato il portiere del futuro”

Elia Caprile potrebbe essere il prossimo portiere del bari, l’estremo difensore del Bari nel mirino di Giuntoli.

Il Napoli lavora sui rinnovi ma pensa anche al futuro, tra i nomi al vaglio di Giuntoli spunta quello di Elia Caprile. Secondo il quotidiano il Mattino è lui il portiere del futuro per gli azzurri:

“Tra i nomi vagliati dal mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis anche quello di Elia Caprile, talentino della porta già con discreta esperienza e ora a farsi le ossa in Serie B, al Bari che è di famiglia. Il club azzurro lo segue per la prossima stagione, in attesa di capire cosa sarà di Sirigu (contratto annuale) ma anche di Alex Meret, il cui rinnovo firmato qualche mese fa non basta a certificare il futuro in azzurro”.

CAPRILE PROSSIMO PORTIERE DEL NAPOLI?

Il Mattino aggiunge: “Caprile è un classe 1991 pronto a esplodere dopo anni di gavetta: è cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, per una stagione ha giocato al Leeds United di Marcelo Bielsa – senza però collezionare presenze ufficiali -, quindi il rientro in Italia con Pro Patria e poi Bari, club a cui è legato da un contratto fino al 2025. In questa stagione in Puglia sta collezionando presenze e complimenti, tanto da guadagnarsi le attenzioni non solo del Napoli in Serie A”.