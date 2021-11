Napoli pari col Verona, ma arriva una buona notizia per Spalletti

Napoli-Verona termina con il risultato di 1-1 gli azzurri di Luciano Spalletti, reagiscono allo svantaggio con Giovanni Di Lorenzo. Il gol del terzino destro del Napoli non basta per i tre punti ed il Napoli, anche a causa dei legni, prima quello di Osimhen, poi Mertens su punizione, non riesce a portare a casa tre punti fondamentali per la lotta scudetto. Il Verona ha terminato la partita in nove per la doppia espulsione di Bessa e Kalinic nel finale, ma nonostante l’assalto finale il Napoli non ha trovato la vittoria con il Verona.

Arriva comunque qualche buona indicazione per Spalletti che ha dovuto giocare senza lo squalificato Koulibaly. Al posto del difensore senegalese ha giocato Juan Jesus. Una prova concreta e precisa quella dell’ex difensore della Roma che si è comportato molto bene. La prestazione di Juan Jesus in Napoli-Verona è stata sicuramente sufficiente. Questo non è un fattore da sottovalutare, dato che a gennaio ci sarà la Coppa d’Africa e quindi Koulibaly potrebbe mancare per molto tempo al Napoli. A quel punto Juan Jesus sarà chiamato a giocare con maggiore regolarità.