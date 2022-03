Napoli-Milan, Tifosi furiosi con Theo Hernandez: “Provocatore e cascatore”

Tifosi del Napoli furiosi sui social con Theo Hernandez dopo quanto accaduto al Maradona durante Napoli-Milan.

Tifosi delusi azzurri delusi dopo Napoli-Milan. I rossoneri hanno espugnato il Maradona grazie ad una rete rocambolesca di Giroud nel secondo tempo. La squdra di Pioli ha sorpassato il Napoli portandosi in testa al campionato di serie A. dopo la partita molti tyifosii azzurri suoi social hanno commentato l’atteggiamento di Theo Hernandez . Il caliatore del Milan ha prima fatto innervosire Osimhen con una simulazione in piena area su un contrasto di gioco e poi il resto della squadra azzurra con le sue continue provocazioni.

Theo Hernandez è finito subito in tendenza su Twitter con numerosi commenti di tifosi azzurri infuriati per il suo comportamento:

“Irritante come pochi. Io non capisco come faccia Theo Hernandez a finire tutte le partite con i denti ancora al loro posto. Sembra stare molto simpatico a chiunque circoli nella sua zona”. “

C’era una volta Cuadrado. Adesso c’è Theo Hernandez, l’evoluzione della specie”.

“Theo Hernandez ha ancora tanti anni per superare Nedved come simulatore. È sulla buona strada, é un provocatore e cascatore ….strano che non interessi alla Juve …..ci starebbe proprio bene” Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti presenti suoi social.