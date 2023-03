Verso Napoli-Milan: Di Lorenzo esce al primo tempo, la mossa di Mancini

Giovanni Di Lorenzo è uscito alla fine del primo tempo di Malta-Italia, partita valida per le qualificazioni agli Europei.

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di risparmiare un tempo a Giovanni Di Lorenzo. L’esterno di difesa del Napoli è un punto fermo della Nazionale italiana ed ha giocato tutta la partita con l’Inghilterra.

Di Lorenzo è stato anche ammonito nel corso del primo tempo e quindi anche per questo Mancini ha deciso di sostituirlo alla fine del primo tempo, facendo entrare l’interista Darmian. È rimasto in campo invece Tonali, centrocampista del Milan che nella gara con l’Inghilterra era entrato solo nel secondo tempo. In campo è rimasto anche l’altro giocatore del Napoli, amarrerò Politano, anche lui era entrato solo nel secondo tempo durante la prima gara di qualificazione per gli Europei giocata giovedì a Napoli contro l’Inghilterra.