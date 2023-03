Ravezzani: “Biglietti Champions? Napoli stesso furto del Milan”

Per Ravezzani i costi dei biglietti di Champions League sono lo stesso furto per Napoli e Milan che hanno esagerato

Nella trasmissione Punto Nuovo Show, in onda su Radio Punto Nuovo, Fabio Ravezzani critica aspramente i prezzi altissimi scelti dal Napoli per la sfida di ritorno dei quarti di finale contro il Milan di Champions League: “E’ vero che i rossoneri hanno fatto gli stessi prezzi, ma non è che se uno fa un furto poi devi farlo anche tu. Capisco le necessità del Napoli, il mercato viene fatto anche dalle richieste. Sarebbe bello però se un presidente italiano avesse un po’ più a cuore i settori popolari. Non credo che il destino del Napoli dipenda da quei 200mila euro in più, guadagnati tirando sul prezzo dei settori popolari”.

Per Ravezzani è un brutto gesto di Napoli e Milan alzare così tanto i prezzi per la sfida di Champions League

“E’ un brutto gesto tagliare quel gruppo di persone che non potrà permettersi un posto allo stadio. A Milano ci sono proprietà straniere che nulla sanno del territorio, avrebbe fatto meno scalpore” ha evidenziato il direttore di Telelombardia.

Ravezzani chiude: “E’ bello che siano arrivate lontane due squadre come Napoli e Milan, che hanno intrapreso una via diversa e si sono allontanate da quelle visioni straindebitate di Juve e Inter. Quest’anno il Napoli è stato più bravo di tutti, approfittando dei passi falsi di Milan, Inter e Juventus sul mercato. I valori sono nettamente a favore degli azzurri, ma guai a sottovalutare i rossoneri”.