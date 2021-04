Napoli: ritornano Manolas e Fabian Ruiz, titolari col Cagliari. Ballottaggi in attacco

Ci sono due rientri importanti per il Napoli che sfida il Cagliari: Kostas Manolas e Fabian Ruiz saranno titolari. Il difensore ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a giocare al fianco di Kalidou Koulibaly. Il centrocampista spagnolo, in panchina lunedì scorso, è pronto a prendersi di nuovo il posto da titolare al fianco di Demme con Bakayoko che dopo due prove positivi ritornerà nuovamente in panchina. Dal primo minuto giocherà ancora Alex Meret, anche se per Ospina ci sono possibilità di andare almeno in panchina.

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport Gattuso ha dubbi soprattutto per quanto riguarda l’attacco del Napoli. “Osimhen insidia Mertens e Lozano fa lo stesso con Politano. Soluzioni alternative e una discreta abbondanza per la quale Rino sorride“. Proprio l’assenza di tanti giocatori, tra infortuni e Covid 19, aveva messo in crisi il Napoli tra fine dicembre e febbraio. Ora invece la rosa è quasi al completo, escludendo Ghoulam che ha terminato la stagione ed il Napoli si è rimesso a correre.

Nonostante l’abbondanza la formazione del Napoli è praticamente già fatta. Gattuso non farà ‘esperimenti’ in questo finale di stagione. In questo momento è veramente difficile poter rinunciare, ad esempio, ad Hysaj in difesa (anche se a sinistra) e Demme a centrocampo, così come Insigne in attacco. I veri dubbi riguardano il ruolo di punta centrale con Osimhen e Mertens sempre in ballottaggio e quello di esterno destro con Lozano che insidia Politano.