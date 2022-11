Fedele: “Nel Napoli c’è un mago, uno sciamano. Kim migliore del primo Koulibaly”

Enrico Fedele ritiene che a Napoli c’è un mago, uno sciamano, dal nome Luciano Spalletti, e pensa che Kim sta giocando meglio del primo Koulibaly

Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, si è soffermato sul campionato del Napoli ai microfoni di ‘OttoChannel”: “Il Napoli di Bergamo ha confermato che è favorito per vincere il titolo, ha tante soluzioni, più del Milan, ad esempio, per vincere le gare. L’Inter è lontana ma temibile, anche perché il vero scontro diretto lo avremo con loro a gennaio, e per due volte va affrontata nel 2023. In questo Napoli c’è un mago, uno sciamano, perché indovina i cambi, indovina i sostituti, per esempio Elmas a Bergamo. Parlo ovviamente di Spalletti“.

Inoltre, Fedele, ha proseguito: “Lascia in campo Raspadori con lo Spezia e Osimhen con la Roma che erano da sostituire e vince grazie ai loro gol. Kim meglio di Koulibaly? Migliore del Kalidou del primo anno. Oltre alla velocità impressionante riempie l’area, toglie la visuale all’avversario, frontalmente è fortissimo”.

“Deve migliorare ancora nella postura in alcune situazione e deve guardare più all’avversario, altrimenti capita che puoi perderlo come è successo a Liverpool. Ha una grandissima qualità: la dedizione assoluta per il lavoro. In passato ho avuto Nakata, giapponese: gli orientali sono mostruosi per l’applicazione”. Conclude Fedele.