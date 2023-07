Il Napoli su Lo Celso: contatti riallacciati, possibile operazione in stile Anguissa

Il Napoli è tornato su Giovani Lo Celso, centrocampista argentino di proprietà del Tottenham. Lo Celso piace molto al tecnico Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli. Il Napoli ha rinnovato il suo interesse per il centrocampista argentino Giovani Lo Celso, attualmente in forza al Tottenham Hotspur. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis ha riallacciato i contatti con il giocatore, nonostante l’ingaggio elevato e i parametri del tetto-stipendi imposti dal patron azzurro.

Lo Celso, che ha trascorso parte della stagione 2022 in prestito al Villarreal in Liga, non ha avuto un anno brillante. Ha subito un grave infortunio muscolare che gli ha impedito di partecipare al Mondiale in Qatar con l’Argentina. Tuttavia, il suo talento e la sua esperienza internazionale lo rendono un obiettivo attraente per il Napoli.

Il Napoli sta considerando un’operazione simile a quella che ha portato Anguissa e Ndombele al club, ovvero un prestito con diritto di riscatto. Questa formula potrebbe essere la chiave per portare Lo Celso a Napoli, nonostante l’interesse di altri club come il Betis e l’Aston Villa.

Lo Celso, 27 anni, è noto per la sua versatilità in campo, la sua qualità tecnica, la visione di gioco e l’esperienza internazionale. Dopo una stagione difficile, il giocatore potrebbe essere desideroso di cambiare aria e dare una svolta alla sua carriera.

Il Napoli, campione d’Italia in carica, offre a Lo Celso l’opportunità di giocare al massimo livello e di competere per i titoli.