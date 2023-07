Tifosi del Napoli incuriositi: “Chi è quel gigante? Potrebbe essere il vice di Anguissa”

Durante il raduno di Castel Volturno, un giocatore azzurro, Coli Saco, ha suscitato grande interesse e curiosità tra i tifosi del Napoli.

Dopo diversi giorni di raduno, visite mediche, test atletici e allenamenti, la squadra si prepara a partire per Dimaro. Tra i presenti, oltre a qualche big, giovani provenienti dalla Primavera e giocatori tornati dai prestiti, spicca un calciatore che ha particolarmente incuriosito i tifosi azzurri. Si tratta di Coli Saco, un vero gigante nel centrocampo che ricorda vagamente Anguissa. Il giocatore è di proprietà del Napoli ed è tornato dopo il prestito alla Pro Vercelli.

Coli Saco parteciperà anche al ritiro di Dimaro, dopo una stagione in cui ha giocato da titolare in Serie C, segnando anche 3 reti e dimostrando di aver fatto grandi progressi come calciatore. I tifosi del Napoli si sono scatenati sui social: “Secondo me è davvero forte, lo darei in prestito in Serie B per permettergli di continuare a crescere”, “Ha un fisico incredibile, potrebbe essere il vice di Anguissa”, “Seguiremo attentamente le sue prestazioni a Dimaro, potrebbe essere una grande sorpresa”, “È un bel giocatore, potrebbe esplodere nei prossimi anni”.

Si spera che possa dimostrare tutto il suo talento e diventare una piacevole sorpresa per il Napoli nelle prossime stagioni.