Newcastle vuole Kvaratskhelia: offerta da 90 milioni, la risposta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Il Newcastle, club di Premier League, ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia, la stella georgiana del Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il club inglese sarebbe pronto a fare un’offerta da 90 milioni di euro per il calciatore, una mossa che potrebbe scatenare una reazione da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Kvaratskhelia, che è stato eletto miglior calciatore del campionato italiano, è diventato un obiettivo principale per il Newcastle, che è di proprietà del Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita dal 2021. Il club inglese è noto per le sue ambizioni di mercato e questa mossa potrebbe essere un segnale della sua intenzione di rafforzare ulteriormente la squadra.

De Laurentiis, noto per la sua fermezza nelle trattative di mercato, ha sempre mantenuto una posizione di non vendita per Kvaratskhelia. Tuttavia, l’offerta del Newcastle potrebbe mettere alla prova la sua risoluzione. Secondo le voci, gli intermediari sauditi parlano di una cifra attorno ai 90 milioni di euro.

La reazione di De Laurentiis sarà cruciale. Potrebbe chiudere ogni trattativa o cercare di scatenare un’asta per il suo giocatore. In ogni caso, è chiaro che l’estate sarà calda nel mercato del calcio. I club di proprietà statale come il Newcastle possono fare offerte enormi senza preoccuparsi delle cifre.

Kvaratskhelia ha ancora quattro anni di contratto con il Napoli ed è pronto a rinnovare, con un adeguamento del suo stipendio. Tuttavia, come si sa, le vie del mercato del calcio sono infinite e tutto può succedere.