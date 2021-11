SKY – Napoli-Lazio, Spalletti ha scelto Mertens. Ballottaggio Demme-Lobotka

Quattordicesima giornata in Serie A, con una sfida dal sapore romantico e nostalgico: il Napoli di Luciano Spalletti ospita al “Maradona” la Lazio del grande ex Maurizio Sarri per una gara che può voler dire “riscatto”.

Il Napoli è reduce da due KO consecutivi tra Serie A e Europa League. Gli azzurri hanno la possibilità di restare in vetta in solitaria, dopo la sconfitta del Milan.

Secondo quanto riporta Sky sport 24, Luciano Spalletti ha scelto Mertens in luogo di Petagna. Ballottaggio Demme-Lobotka.

“Spalletti sarà alle prese con le assenze pesanti di Osimhen e Anguissa, fra gli altri. L’attaccante verrà sostituito da Mertens, mentre c’è ancora il dubbio su chi accompagnerà Fabian a centrocampo. Demme, infatti, ha appena superato il Coronavirus, e fisicamente non è al top: per questo Lobotka parte favorito nel ballottaggio. In lizza per una maglia da titolare anche il jolly Elmas, che per condizione fisica è uno di quelli che stanno meglio in rosa. Davanti, con l’infortunio di Politano c’è la conferma di Lozano come esterno titolare”.

NAPOLI-LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI