Napoli, via anche Koulibaly. Del Genio: “Ecco le due operazioni per Spalletti”

Paolo Del Genio parla delle possibili operazioni che il Napoli di De Laurentiis potrebbe mettere a segno sul calciomercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI– DEL GENIO. La squadra di Luciano Spalletti è per ora la più ridimensionata di questa sessione di mercato: tre titolari persi (o quasi), ovvero Ospina, Insigne e Koulibaly, Kvaratskhelia unico acquisto di pregio e un ritorno in Champions da affrontare. Quali operazioni di mercato dovranno essere fatte per rendere il Napoli più forte?

Alla domanda ha risposto il giornalista ed esperto di tattica Paolo Del Genio:

“Per quanto mi riguarda, pensando a quelle che potrebbero essere le operazioni del Napoli in entrata, soprattutto in attacco, sarei felice di vedere Paulo Dybala o El Cholito Simeone più il ritorno di Dries Mertens: vorrei che trovasse un accordo”.

Poi Del Genio ha poi aggiunto ulteriori: “Il gioco potrebbe cambiare e ci sarebbe più qualità in zona offensiva nel Napoli”.

Entro la giornata di domani Koulibaly potrà diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Ieri i Blues e il club azzurro avevano trovato un principio di accordo e in questi istanti i legali del presidente De Laurentiis hanno dato il via libera alla cessione.

Spalletti si ritrova una squadra ridimensionata negli uomini e nel morale, sarà compito del tecnico riportare l’entusiasmo.