Napoli: Kamada nel mirino, ma i diritti d’immagine rappresentano un ostacolo

Calciomercato Napoli. Il Napoli è interessato all’acquisto di Daichi Kamada. Tuttavia, la questione dei diritti d’immagine rappresenta un ostacolo significativo. Il club e l’agente del giocatore sono attualmente in trattative.

IL NAPOLI TORNA SU KAMADA

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è tornato su Daichi Kamada, il dinamico centrocampista giapponese che ha incantato tutti nel corso dell’ultima stagione. L’interesse è noto, ma la questione dei diritti d’immagine risulta un ostacolo significativo: il calciatore vuole mantenere per sé queste prerogative, mentre per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è una questione cruciale.

«Il Giappone è in cima ai miei pensieri», ha detto De Laurentiis, sottolineando il suo desiderio di portare un calciatore giapponese nel club partenopeo. Kamada, che compirà 27 anni ad agosto, ha già dimostrato il suo valore sia a Francoforte che al Maradona, rivelando una versatilità tattica ed una vivacità che non sono passate inosservate.

KAMADA NON RINUNCIA AI DIRITTI D’IMMAGINE

In un mercato calcistico sempre più globalizzato, il Napoli guarda a Est e a un giocatore che, con il contratto in scadenza, potrebbe rappresentare un vero affare. In tal senso, il club azzurro ha avviato i contatti con l’agente di Kamada, Roberto Tukada, per sondare la possibilità di un trasferimento.

Tuttavia, si è incappati in un ostacolo: Kamada desidera mantenere per sé i diritti d’immagine, un punto che potrebbe rappresentare una difficoltà nelle trattative. I diritti d’immagine, infatti, rappresentano una parte importante del modello di business dei club calcistici, che li utilizzano per generare ulteriori entrate attraverso la vendita di prodotti con l’immagine dei giocatori.

Il possibile trasferimento di Kamada al Napoli si presenta come una questione delicata. Da una parte, c’è l’entusiasmo per l’arrivo di un giocatore di grande talento; dall’altra, la necessità di risolvere la questione dei diritti d’immagine. Il futuro del calciatore giapponese, quindi, è ancora tutto da scrivere.