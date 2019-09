Gazzetta. Napoli, Insigne e Milik niente Sampdoria. In forse anche Lozano

Insigne e Milik indisponibili per Napoli-Sampdoria. I due giocatori alle prese con problemi muscolari. Ancelotti potrebbe perdere anche Lozano.







Gli spogliatoi del San Paolo non solo l’unica preoccupazione di Carlo Ancelotti. Il tecnico è alle prese con gli infortuni e con la valutazione delle condizioni fisiche dei nazionali.

Insigne e Milik non saranno disponibili per la gara di sabato pomeriggio, contro la Sampdoria.

Anche ieri, scrive la gazzetta, i due hanno svolto un lavoro differenziato secondo tabelle personalizzate: entrambi soffrono per problemi muscolari. Con loro, in disparte, anche Tonelli.

Il centravanti continua gli allenamenti differenziati. Milik dovrebbe rientrare per la sfida contro il Lecce del 22 settembre. Continuano i problemi muscolari anche per Lorenzo Insigne, che prosegue i suoi allenamenti a parte, ma per lui dovrebbe trattarsi solo di una forma precauzionale per risparmiarlo in vista del Liverpool.Sarà convocato Llorente, ma lo spagnolo deve trovare ancora la forma e non sembra essere utilizzabile dal primo minuto, mentre i sudamericani dovrebbero rientrare solo oggi dalle loro nazionali.



Il problema riguarda soprattutto Lozano, perchè va ad aggiungersi alla lista di attaccanti in forse per la sfida con la Samp.







Facendo due conti, in attacco le uniche certezze sono Mertens al centro e Callejon a destra, con Amin Younes che ha dato segnali incoraggianti ad Ancelotti. Il tedesco scalpita e contro la Sampdoria potrebbe giocare dal primo minuto.

Intanto, sono rientrati anche Elmas, Gaetano e Zielinski, impegnati con le rispettive nazionali e si sono aggregati direttamente al gruppo. Loro tre saranno tra i convocati.