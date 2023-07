GAZZETTA: Napoli, in arrivo quattro calciatori: operazioni già definite

Napoli prepara una rivoluzione: quattro nuovi calciatori in arrivo per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli. È tempo di grandi cambiamenti al Napoli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il club sta pianificando l’acquisizione di quattro nuovi calciatori, in una serie di mosse che potrebbero cambiare il volto della squadra nella prossima stagione.

Innanzitutto, il club azzurro dopo aver definito il ritorno di Gollini, ha puntato i riflettori sul promettente Elia Caprile, classe 2001, attualmente in forza al Bari, il club di Luigi De Laurentiis. Il giovane calciatore sarà presto acquistato dal Napoli, con l’idea di mandarlo in prestito all’Empoli per monitorare la sua crescita e valutare se sia pronto per indossare la maglia azzurra.

Parallelamente, le trattative con l’Herta Berlino per l’acquisizione del mediano tedesco Diego Demme sembrano essere ben avviate. Il Napoli ha richiesto solo alcuni milioni per il suo cartellino. Allo stesso tempo, il club azzurro sembra interessato a Lucas Tousart, centrocampista francese del club tedesco, noto per la sua notevole fisicità e la sua capacità di adattarsi a vari ruoli in campo. Tousart è un vecchio conoscente del nuovo allenatore Rudi Garcia, avendolo allenato ai tempi del Lione.

Il Napoli è n attesa di capire come si risolverà la questione Zielinski, se partirà di conseguenza ci sarà l’assalto al serbo dai natali tedeschi dell’Udinese, Samardzic.

Infine, l’esperienza di Davide Faraoni, terzino del Verona, è un altro elemento che interessa al Napoli. L’ingaggio di Faraoni consentirebbe di liberare Alessandro Zanoli, che potrebbe essere ceduto in prestito al Genoa.

Questi quattro nuovi potenziali acquisti segnalano un periodo di significative modifiche per il Napoli. Se confermate, queste mosse potrebbero dare alla squadra un nuovo aspetto, fornendo sia esperienza che giovane talento, sotto la guida del nuovo tecnico Rudi Garcia. Le prossime settimane saranno cruciali per vedere come queste trattative si sviluppano.