Napoli-Fiorentina: il Maradona sarà infernale, ora tutti devono crederci. Il calendario

Il fattore stadio dovrà pesare in questa corsa scudetto con il Napoli protagonista, l’urlo del Maradona non può strozzarsi ancora in gola. È avvenuto già contro il Milan, ma ancora prima con Spezia, Atalanta ed Empoli, ora è arrivato il momento di travolgere tutti nell’impianto dedicato al più grande giocatore della storia del calcio.

Napoli-Fiorentina si gioca davanti a 52 mila spettatori pronti ad accompagnare la squadra verso la vittoria. Un tifo infernale che può e deve essere decisivo. Così come lo è stato anche nelle trasferte di Verona e Bergamo, in cui i tifosi del Napoli dal settore ospiti hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza, tornando a casa con la gioia dei tre punti e del sogno scudetto ancora intatto.

Napoli le statistiche allo stadio Maradona

Per continuare ad alimentare il sogno bisogna dare un calcio anche alle statistiche, che vedono un Napoli non proprio eccezionale tra le mura amiche. Gli azzurri allo stadio Maradona hanno raccolto 29 punti, mentre in trasferta ne ha collezionati 37. In pratica la squadra di Spalletti sarebbe prima se venissero conteggiati solo i punti in trasferta, mentre è settima considerando i punti collezionati in casa.

Ma il calendario della corsa scudetto passa soprattutto dalla stadio Maradona visto che delle prossime sette partite, quattro saranno giocate a Fuorigrotta. Dunque quell’urlo dei 52mila che ci sarà in Napoli-Fiorentina, dovrà essere un motivo in più per vincere e non un timore, perché il popolo azzurro continuare a sostenere sempre la squadra di Spalletti. Ma da questo punto di vista Insigne e compagni sembrano maturati, pronti a dare tutto per rendere felice un popolo intero.

Napoli ecco il calendario delle ultime sette partite: