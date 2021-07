Italia-Spagna Euro 2020 parla Mirko Calemme. Il giornalista parla della squadra di Luis Enrique e dice: “Togliendo la gara contro la Slovacchia la squadra ha mostrato tanti difetti. Ha manifestato enormi limiti offensivi e qualche rischio a livello difensivo. Per me oggi è favorita l’Italia, la storia di questo Europeo dice questo. Tolti 20′ con l’Austria l’Italia è stata perfetta. Detto questo, nel calcio non sempre vince il più forte. La Spagna è un po’ verde, molto giovane. Avere a disposizione per esempio Raul Albiol avrebbe reso la Spagna molto più forte. La Spagna di qualche anno fa ha fatto una cosa incredibile, vincere Europeo-Mondiale-Europeo. Poteva riuscirci questa Francia ma non c’è stato paragone”.

Parentesi di calciomercato con Calemme che ritorna sul tormentone estivo, Fabian Ruiz: “A oggi resta al Napoli, da ciò che so il club non fa sconti per il suo cartellino e gli estimatori non possono fare grossi investimenti. Anche per Insigne l’eventuale interessamento del Barcellona sarebbe a parametro zero. E in quel caso diventa appetibile per tutte le squadre. Le parole di De Laurentiis hanno alimentato rumors che non fanno né il bene del Napoli né del giocatore”.

