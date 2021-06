Lorenzo Insigne non rinnova col Napoli, al momento è tutto bloccato. Secondo Tuttosport questa fase di stallo sta durando già da parecchio tempo e questo potrebbe rappresentare un problema. Il capitano del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2022. Il quotidiano sportivo non fa passare inosservata la frecciatina lanciata recentemente da Aurelio De Laurentiis che ospite al Passepartout festival ha detto: “I miei giocatori stanno facendo benissimo con le Nazionali, va a finire che mi chiederanno degli aumenti…”. Insigne al Napoli guadagna 4,5 milioni di euro e dopo l’ultima stagione condita da 19 reti potrebbe avere voglia di cercare uno stipendio più alto.

Rinnovo Insigne: le posizioni

Intanto aumentano le voci su possibili pretendenti ad Insigne. secondo Tuttosport al momento il rinnovo è bloccato e questo fa sorgere dei dubbi: Insigne può cedere alla avance di Milan, Atletico Madrid e Inter? Fino ad ora non è mai stata fatta una dichiarazione, né dal calciatore, né dal suo agente, dove si evince la volontà di andare via. Anzi è stato sempre detto che la priorità è quella di restare in azzurro. Il giocatore farà di tutto per restare, è stato detto da più parti. E’ ovvio che il caso Gattuso al Tottenham fa scuola. Nel calciomercato non si può dare mai nulla per scontato, ma la volontà del calciatore ha sicuramente un peso e quella di Insigne è di restare in azzurro.