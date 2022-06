Napoli doppio colpo in arrivo. De Laurentiis pagherà 22 milioni. Spalletti contento

Il Calcio Napoli prepara un doppio colpo di mercato da 22 milioni per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Doppio colpo di mercato in arrivo in casa Napoli. De Laurentiis dopo Olivera e Kvaratskhelia, vuole mettere le manu su Deulofeu e Ostigard. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, le trattative sono in fase di definizione. Spalletti spera di avere la rosa completa per l’inizio del ritiro di Dimaro previsto per l’8 Luglio:

“La svolta per Gerard Deulofeu, come antiche abitudini, è legata al contatto tra De Laurentiis e Giampaolo Pozzo, che in genere è sempre l’anticamera del contratto: distanza sempre meno «sensibile», l’Udinese spera di ricavare venti milioni ma a diciotto si può chiudere con tanto di stretta di mano”.

“Al Napoli si avvicina anche Leo Ostigard. Il Brighton ha, venerdì pomeriggio, inviato le prime bozze dell’accordo, in cui ci sono anche le percentuali sulla futura rivendita di Ostigard: affare in dirittura d’arrivo, accordo attorno ai 4 milioni di euro e distanza davvero al minimo. È il quarto centrale dell’organico, operazione low cost, motivo per cui è stato preferito a un altro pupillo seguito a lungo dal club azzurro, ovvero Casale del Verona“.

Aurelio De Laurentiis per questa doppia operazione pagherà circa 22 milioni di euro (18 per lo spagnolo e 4 per il difensore). Luciano Spalletti è soddisfatto dell’arrivo dei due laciatori, ma ha fatto sapere a più riprese che non vorrebbe perdere Koulibaly e Mertens.