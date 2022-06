Deulofeu vuole Napoli, non attenderà all’infinito: si inserisce il Tottenham

Gerard Deulofeu attende un segnale da Napoli ma c’è anche il Tottenham. Serve dunque un segnale chiaro, quello della chiusura della trattativa. Il giocatore ha fatto tutto quello che doveva fare, forse anche di più. Nella giornata di ieri si è sbilanciato rispondendo sui social ad un tifoso del Napoli, ha accettato la bozza di offerta della società di Aurelio De Laurentiis, ma ora tocca alla società fare il passo decisivo. Il giocatore attende una chiamata, perché ha già messo in chiaro con l’Udinese che dopo la stagione con 13 gol è pronto a cambiare aria. A 28 anni Deulofeu cerca il rilancio decisivo e vuole una piazza più grande rispetto a quella di Udine.

Deulofeu-Napoli: Tottenham alla finestra

In casa azzurra si sta tergiversando, perché molto i tasselli da mettere a posto prima di procedere all’acquisto di Deulofeu. Ounas va ceduto, il suo contratto scade nel 2023. Ma c’è da risolvere anche il rinnovo di Mertens. Lo spagnolo è molto probabilmente il sostituto del Belga, che al massimo potrebbe diventare la riserva di Osimhen, ma in quel caso Petagna dovrebbe andare via o accettare di fare la terza scelta. Insomma c’è un intricato sistema da mettere in ordine, in cui bisogna risolvere anche le questioni legate a Fabian Ruiz e Koulibaly. In casa Napoli le cessioni sono la priorità in questo momento, dato che ci sono sette giocatori con la valigia pronta. Zielinski, invece, ha giurato amore al Napoli. C’è poi Deulofeu che attende una chiamata del Napoli anche se il Tottenham si è inserito nella trattativa ed è pronto a sfruttare i tentennamenti per fare un’offerta importante. Per ora resiste l’interesse degli azzurri anche perché De Laurentiis e Pozzo hanno un ottimo rapporto, ma anche l’Udinese non potrà attendere in eterno. La trattativa si può chiudere a 18/19 milioni di euro, ma ora serve stringersi la mano.