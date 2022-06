CORSPORT – Ounas non rinnoverà: su di lui due club di Serie A

Il rapporto tra Adam Ounas non continuerà a lungo. Il contratto dell’attaccante francese naturalizzato algerino è in scadenza nel 2023 ma lui non ha alcuna intenzione di rinnovare, così come ha rivelato il Corriere dello Sport. Luciano Spalletti lo considera una riserva di valore e quindi preferirebbe tenerlo. Lo strappo che garantisce negli ultimi venti minuti è un’arma che l’allenatore di Certaldo ha utilizzato spesso quest’anno, con fortune alterne.

Giuntoli per parlare del futuro dell’attaccante. Nello schema offensivo di Ivan Juric Giovanni Stroppa che desidera rafforzare il proprio attacco. Nonostante non è considerato in partenza, due club di Serie A sono interessati al suo profilo. Si tratta del Torino e del Monza che nelle prossime settimane potrebbero muoversi ufficialmente conper parlare del futuro dell’attaccante. Nello schema offensivo di Ounas potrebbe andare a nozze, così come per la neopromossa compagine brianzola diche desidera rafforzare il proprio attacco.

Quaranta presenze e tre goal sono il bottino in maglia partenopea per l’atleta cresciuto nel Tours e nel Bordeaux che non è mai riuscito ad esplodere ed a confermare le enormi aspettative che lo susseguivano nel 2017, quando arrivò per la prima volta in Italia. Nella stagione appena terminata Ounas è tornato in pianta stabile, dopo anni di prestiti tra Nizza, Cagliari e Crotone, e si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato da Spalletti.