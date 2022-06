Ostigard al Napoli: affare fatto, scambio di documenti, ecco le novità nel contratto

Leo Ostigard è pronto ad essere un nuovo difensore del Napoli, secondo quanto riferisce Il Mattino l’affare è vicinissimo alla chiusura. Il giocatore ha chiuso la stagione con il Genoa ed è stato protagonista anche in Norvegia-Svezia di Nations League giocata ieri. Ostigard è pronto a restare in Italia ed il club partenopeo vuole metterlo sotto contratto. Fino ad ora non c’è stato incontra tra domanda ed offerta, ma secondo quanto riferisce il quotidiano partenopeo, molto vicino alle cose di casa azzurra dopo la mail di Mertens, l’affare è vicinissimo alla chiusura.

Le ultime notizie su un arrivo di Ostigard al Napoli sono incoraggianti, dopo un periodo di blocco sembra essere arrivata l’intesa. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Il Brighton ha, venerdì pomeriggio, inviato le prime bozze dell’accordo, in cui ci sono anche le percentuali sulla futura rivendita di Ostigard: affare in dirittura d’arrivo, accordo attorno ai 4 milioni di euro e distanza davvero al minimo. È il quarto centrale dell’organico, operazione low cost, motivo per cui è stato preferito a un altro pupillo seguito a lungo dal club azzurro, ovvero Casale del Verona“. Con Ostigard si andrebbe a completare il pacchetto di centrali difensivi, che però potrebbe restare orfano di Kalidou Koulibaly che piace al Barcellona. Nel caso il Napoli cerca il sostituto di Koulibaly, nel mirino c’è anche Bremer.