Rai : “Via Koulibaly, il Napoli vuole Bremer o un difensore del Manchester United”

Kalidou Koulibaly è sul calciomercato de il Barcellona è pronto a comprarlo. Il club spagnolo deve ripianare 500 milioni di euro di debiti, ma dopo la grande paura i manager sono entrati in azione per mettere le cose in ordine a livello finanziario. Non è un caso che il nome di Lewandoski per il Barcellona sia tornato in auge, Laporta vuole costruire una grande squadra per essere competitivi in Liga e Champions League. Secondo le ultime novità il Barcellona per Koulibaly fa sul serio ed entro due settimane, sferrerà l’assalto decisivo al difensore del Napoli. Giusto i tempi tecnici per risolvere i problemi economici. Se Koulibaly sarà ceduto il Napoli pensa a Bremer, lo fa sapere Ciro Venerato alla Domenica Sportiva.

Cessione Koulibaly: Bailly o Bremer per il Napoli

Secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato della Rai il giocatore in uscita dal Torino è uno degli obiettivi della società di Aurelio De Laurentiis. “Ma il Napoli pensa anche a Bailly del Manchester United” dice Venerato. Il giocatore della Costa d’Avorio nella stagione appena conclusa ha trovato pochissimo spazio con il Manchester United ed a 28 anni cerca un rilancio in un altro club. Ma oltre a Bremer il Napoli pensa anche ad un altro difensore per completare il pacchetto arretrato: “Il club azzurro tratta Ostigard con il Brighton offrendo 3 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il club inglese chiede 7 milioni di euro più 3 di bonus. Escluso invece l’interessamento del Valencia per Mertens” conclude Venerato. Il calciomercato del Napoli è molto movimentato in questa fase, anche perché la società azzurra deve risolvere molti problemi legati ai rinnovi. Se Koulibaly e Fabian Ruiz non siglano un nuovo contratto dovranno andare via e quindi il club dovrà prendere dei sostituti, ma le cessioni del Napoli possono essere tante dato che pure Politano, Ounas e Demme chiedono più spazio.