Napoli: solo il City di Guardiola fa meglio, dietro anche PSG e Liverpool. Il segreto tra i pali?

Il Napoli ha la miglior difesa della Serie A con soli 16 gol subiti, meglio solo il Manchester City di Guardiola che ne ha subiti 14. Corriere dello Sport fa un focus sui numeri del Napoli ed in particolare della sua difesa. La squadra di Spalletti viene battuta solo dallo stellare City di Pep Guardiola, ma il Napoli in termini di numeri difensivi fa meglio del Chelsea, che ha subito due gol in più. Liverpool e PSG hanno subito 19 gol, il Real Madrid 20 ed il Bayern Monaco 20.

“Nell’Europa che conta il Napoli occupa un ruolo d’assoluto rispetto, fa tendenza e spettacolo contemporaneamente, e sabato, quando si presenterà all’Inter, ripartirà da se stesso, dalla capacità di fondere le sue due fasi” scrive Corriere dello Sport.

Ospina decisivo

Dunque Napoli-Inter sarà la sfida della miglior difesa contro il miglior attacco della Serie A. Ma il Napoli in termini offensivi non scherza, dato che ha segnato 1,87 gol a partita. Inoltre la formazione azzurra può vantare 13 clean sheet, di questi in ben 11 occasioni c’era Ospina in porta. Il colombiano è oramai il portiere titolare del Napoli, quindi è normale che abbia passato più tempo in porta e possa vantare certi numeri. Ma resta il fatto che sicuramente ci sarà anche il suo zampino sui record del Napoli, oltre ad una organizzazione difensiva messa in piedi da Spalletti e dalle individualità di Juan Jesus, Koulibaly e Rrahmani su tutti, senza dimenticare anche il lavoro degli esterni e della squadra.