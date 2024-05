Napoli, De Maggio: “Conte non sarà il nuovo allenatore, scelta già fatta”

Secondo Valter De Maggio, il Napoli avrebbe deciso di non puntare su Antonio Conte come nuovo allenatore. Il club partenopeo avrebbe già scelto il sostituto di Calzona.

La telenovela sul nuovo allenatore del Napoli sembrerebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, il club partenopeo avrebbe deciso di non puntare su Antonio Conte per la prossima stagione.

“Conte al Napoli? Le rose sono destinate a non fiorire. Nell’ultimo mese è maturata questa decisione da parte del club campano. Il Napoli ha deciso di non affondare il colpo“, ha esordito De Maggio, chiudendo di fatto all’ipotesi di vedere l’ex CT sulla panchina azzurra.

Una decisione maturata dopo una serie di riunioni da parte della dirigenza azzurra: “Dopo una serie di riunioni, si è deciso di virare su altri obiettivi. Non è una diminutio. Il Napoli ha già fatto la sua scelta, non va giudicato il nome, ma quello che dirà il campo“.

De Maggio ha poi rivelato che le scelte per il nuovo tecnico e il nuovo direttore sportivo sarebbero già state fatte, anche se i nomi devono ancora essere ufficializzati: “La nota positiva è che al 2 maggio scelto il nuovo DS e il nuovo allenatore”.

Per quanto riguarda la figura dell’allenatore, ci sarebbero dei vincoli contrattuali che impedirebbero l’annuncio immediato: “Aurelio De Laurentiis ha già scelto il nuovo tecnico, ma non può ancora annunciarlo perché si tratta di un mister ancora sotto contratto con un’altra società. Per una questione di correttezza, di conseguenza, la società preferisce attendere ancora un po'”.

Discorso differente invece per il ruolo di direttore sportivo, con De Maggio che ha confermato l’indiscrezione che vede Giovanni Manna come nuovo ds del Napoli: “Non è un mistero che il nuovo Direttore Sportivo sarà Giovanni Manna“.

Insomma, la lunga telenovela sul successore di Calzona sembrerebbe essere giunta al termine, con Conte ormai tagliato fuori dai piani del Napoli. Ora non resta che attendere l’ufficialità dei nomi scelti dalla società per programmare al meglio la prossima stagione.