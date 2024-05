Napoli, contattato l’entourage di Italiano: ADL ha chiesto di non firmare per altri club

Il Napoli avrebbe contattato l’entourage di Vincenzo Italiano per un nuovo incontro decisivo riguardo la panchina, chiedendogli di non firmare altrove.

La ricerca del nuovo allenatore del Napoli sembra entrare nel vivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato durante il TGR Rai, il club partenopeo avrebbe contattato l’entourage di Vincenzo Italiano per fissare un nuovo e decisivo incontro riguardante la panchina azzurra.

“Il Napoli ha infatti contattato il suo entourage per un nuovo e forse decisivo vertice ed ha chiesto a Italiano di non firmare per altri club in attesa di questo nuovo incontro”, ha rivelato Venerato.

Un segnale importante dell’interesse concreto del Napoli per l’attuale tecnico della Fiorentina, già accostato alla panchina azzurra nelle scorse settimane prima di un apparente raffreddamento della pista.

Ma quali sarebbero i motivi di questa “brusca inversione di tendenza”? Secondo Venerato, si tratterebbe di ragioni pratiche legate al sistema di gioco: “Il Napoli adotta un sistema di gioco adatto all’attuale rosa. Il 3-5-2 creerebbe qualche problema a più di un big della rosa. Dove giocherebbe Kvara? Senza contare i vari esterni presenti e il rilancio di Raspadori”.

Insomma, il 4-3-3 di Italiano sembrerebbe maggiormente calzante per gli azzurri, facilitando la valorizzazione dei talenti già presenti in rosa come Kvaratskhelia, gli esterni e lo stesso Raspadori.

“Con De Laurentiis mai dire mai, ma stavolta gli indizi che portano a Vincenzo Italiano sono davvero tanti”, ha aggiunto Venerato, lasciando intendere che la pista per l’ex Spezia sarebbe concreta.

Un brusco stop, invece, per Antonio Conte: “Ci sarà rimasto male: con lui anche numerosi tifosi. Si era proposto con forza e convinzione ma De Laurentiis non ha rilanciato dopo averlo inseguito per diversi mesi”.

In casa Napoli quindi si punta con decisione su Italiano per il dopo Spalletti. Il nuovo incontro con il suo entourage potrebbe rivelarsi decisivo per definire l’operazione e garantire al tecnico la panchina degli azzurri in vista della prossima stagione.