Napoli: De Laurentiis vuole blindare Osimhen, mega ingaggio. Incontro con l’agente

Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare il contratto di Victor Osimhen, il presidente del Napoli incontra l’agente del nigeriano.

Notizie Calcio Napoli – Anche la radio ufficiale del Napoli ha parlato di un possibile addio di Osimhen che si fa più concreto. Ma il presidente De Laurentiis vuole fare di tutto per tenere in azzurro l’attaccante nigeriano. Il PSG ha già visto respinta un’offerta di 130 milioni di euro per l’attaccante nigeriano. È lecito pensare che il prezzo del capocannoniere del Napoli non possa scendere al di sotto dei 150-160 milioni di euro. De Laurentiis ha dichiarato che Osimhen rimarrà al Napoli, ma non esclude la possibilità di cederlo in caso di un’offerta irrinunciabile per la salute finanziaria del club.

Cessione Osimhen: De Laurentiis incontra l’agente

Al momento questa cifra spaventa chiunque, anche perché De Laurentiis pare voglia sfiorare addirittura i 180 milioni di euro per cedere Osimhen.

Nel frattempo, De Laurentiis sta lavorando a una proposta di rinnovo per convincere il giocatore a continuare a far parte del progetto Napoli oltre la scadenza del suo attuale contratto nel 2025.

Un incontro con l’agente Calenda è stato fissato per il prossimo fine settimana, scrive Sportmediaset. Al momento, Osimhen guadagna circa 4 milioni di euro, ma De Laurentiis sarebbe disposto ad aumentare il suo stipendio fino a 6 milioni di euro. Il talentuoso attaccante è disposto ad ascoltare l’offerta, ma desidera conoscere i programmi per il nuovo ciclo del Napoli. Nel frattempo, Osimhen ha trascorso il suo tempo amato in Nigeria, dedicandosi alla beneficenza e facendo visite alla sua vecchia scuola elementare e agli amici.