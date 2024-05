Napoli, De Laurentiis punta Gasperini: pronta un’offerta fino al 2027

De Laurentiis punta Gasperini per la panchina del Napoli: pronta un’offerta fino al 2027 con bonus legati agli obiettivi. Il tecnico è ancora legato all’Atalanta.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha avviato il casting per la panchina azzurra in vista della prossima stagione. Con l’addio di Francesco Calzona ormai inevitabile al termine del campionato, il patron partenopeo sta valutando con attenzione il profilo ideale per guidare la squadra nel futuro.

Gasperini in pole position, ma ancora legato all’Atalanta

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, uno dei favoriti per la panchina del Napoli sarebbe Gian Piero Gasperini, attualmente legato all’Atalanta fino al 2024. Nonostante il contratto in essere con il club bergamasco, De Laurentiis avrebbe già formulato un’offerta al tecnico italiano.

I dettagli dell’offerta di De Laurentiis a Gasperini

Stando alle indiscrezioni raccolte da Il Mattino, Gasperini percepisce attualmente un ingaggio di circa 3,3 milioni di euro all’Atalanta. Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta simile, ma con una durata contrattuale fino al 2027.

Inoltre, il contratto proposto da De Laurentiis prevederebbe una serie di bonus e incentivi legati al raggiungimento di obiettivi sportivi, come la qualificazione in Champions League, il cammino nelle coppe europee, il percorso in Coppa Italia e la posizione finale in campionato.

La stima di De Laurentiis per Gasperini e le alternative

L’interesse concreto per Gasperini testimonia la grande stima che De Laurentiis nutre nei confronti del tecnico di Grugliasco. Tuttavia, il presidente del Napoli è noto per essere un abile strategia e per valutare sempre più opzioni, al fine di evitare di rimanere “con le carte in mano”.

Sarà fondamentale capire quanto Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, sia disposto a lasciar partire Gasperini, considerando il contratto in essere fino al 2024. I sondaggi tra le parti sono stati avviati da tempo, ma la trattativa entrerà nel vivo solo nelle prossime settimane.

Il futuro della panchina del Napoli è ancora tutto da scrivere, ma l’interesse per Gian Piero Gasperini sembra essere concreto. I tifosi azzurri attendono con ansia di conoscere il nome del tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione.