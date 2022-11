Napoli cosa succede dopo la sfida con l’Udinese: 5 amichevoli, una al Maradona

Il Napoli deve giocare la sua ultima partita di Serie A contro l’Udinese, il club azzurro poi partirà per la tournée in Turchia.

La squadra di Luciano Spalletti vuole chiudere in bellezza la prima parte della stagione. Gli azzurri devono mantenere inalterato il distacco dalle avversarie, magari cercando anche di incrementarlo. I media ora inseriscono anche la Juve nelle lotta scudetto, nonostante i dieci punti di distacco dalla squadra azzurra. In tanti sono convinti che Kvaratskhelia e gli altri non potranno reggere questi ritmi, quindi si attendono più passi falsi.

Ma intanto c’è anche da giocare Napoli-Udinese. Poi ci sarà il “rompete le righe’ arriverà subito dopo il match contro l’Udinese: un po’ di riposo (una decina di giorni), poi riprenderanno gli allenamenti” scrive Repubblica.

Poi sul quotidiano si delinea il programma della tournée in Turchia: “Il Napoli di mister Luciano Spalletti ufficializzerà a breve la tournée in Turchia. Due settimane circa ad Antalya (da fine novembre a metà dicembre), è questo il programma del gruppo azzurro che disputerà pure tre amichevoli. Il club sta organizzando un altro paio di partite al rientro dalla preparazione in Turchia: almeno una si dovrebbe giocare allo stadio Diego Armando Maradona“.