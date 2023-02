Botman, l’entourage: “Interesse del Napoli? Nel calcio tutto è possibile”

Francesco Miniero, dell’entourage di Sven Botman, rivela che, se arrivasse un’offerta del Napoli, nel calcio tutto è possibile

Il procuratore Francesco Miniero esprime la sua opinione su alcuni temi di mercato relativi al calciomercato. Il giovane membro dell’entourage di Sven Botman, difensore olandese del Newcastle, ne ha parlato ai microfoni di Radio CRC nel corso di Si gonfia la rete. “Botman al Napoli? La Premier ha un’appetibilità importante perché i club lì sono ricchi. Se un club di Premier punta Osimhen, ci sono poche possibilità per trattenerlo, ciò che può fare la differenza è la volontà del calciatore. Napoli ha sempre attirato per il calore perché il tifoso del Napoli è unico e ci sono calciatori spaventati nel venire in una città calda e altri che invece non vedono l’ora per cui tutto è possibile”.

Per Miniero il Napoli ha poche possibilità di trattenere Victor Osimhen

Miniero ha poi proseguito: “Botman si trova benissimo al Newcastle, è uno dei migliori centrali della Premier, ma nel calcio tutto è possibile quando c’è la disponibilità delle parti, ma ad oggi devo dire che Botman è molto felice dov’è”.

“Da campano mi farebbe piacere chiudere operazioni col Napoli anche perché è una realtà. Il Newcastle ha la miglior difesa del campionato, la società è importantissima, la proprietà può comprare chi vuole ed è una società in crescita, ma la Premier è un campionato talmente implicato che raggiungere le prime 4 posizioni diventa difficile. L’Atalanta è una realtà, ma se vincesse il campionato si potrebbe dire che sia un miracolo, il Napoli no perché non è una grandissima sorpresa, magari lo è il modo con cui sta vincendo”.