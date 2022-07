Napoli arrivo a Dimaro: sorrisi per Fabian Ruiz, entusiasmo tra i tifosi – VIDEO

Il Napoli è arrivato nel ritiro di Dimaro, Edo De Laurentiis Demme e Spalletti tra i primi a scendere, entusiasmo per i tifosi all’arrivo dei giocatori. Comincia ufficialmente oggi il ritiro in Val di Sole per il Napoli che deve affrontare la stagione di Serie A 2022/23. Spalletti ha diramato la lista dei convocati, tra cui ci sono anche i big come Koulibaly che si uniranno però tra qualche giorno, questo se il mercato no sconvolgerà la situazione. La squadra azzurra, così come tutte le altre rose, sono tutte under construction, dato che il mercato è nel vivo e quindi possono sempre esserci rivoluzioni.

Napoli a Dimaro 2022/23

Girano molte voci di mercato e chi dice che De Laurentiis sia pronto a fare un super colpo di mercato, in grado di far schizzare le vendite di magliette e abbonamenti. Ma per ora la sottoscrizione delle tessere non è stata nemmeno annunciata. Intanto il Napoli comincia la preparazione del ritiro di Dimaro, domani 9 luglio 2022 ci sarà il primo allenamento sul campo di Carciato. Tra i presenti anche i nuovi acquisti Kvaratkshelia e Mathis Olivera, per i quali c’è stato il primo assaggio di affetto azzurro. Cori per Spalletti che è sicuramente uno dei punti fermi sui quali puntano anche i supporters azzurri che però si aspettano tanto dal calciomercato del Napoli.