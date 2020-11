Napoli, altri problemi: Osimhen salta Rijeka e Roma

Nuovi problemi in casa Napoli con l’infortunio a Victor Osimhen che lo costringerà a saltare sia la gara col Rijeka che quella con la Roma.

Il Napoli non vive di certo un momento esaltante dopo la sconfitta con il Milan, ma soprattutto con lo sfogo di Gattuso sia nel dopo gara che lunedì a Castel Volturno. Il tecnico azzurro, secondo quanto scrive Tuttosport, dovrà affrontare anche altri problemi come l’assenza per infortuno di Osimhen, che salterà sia la sfida con il Rijeka che con la Roma. “La lussazione della spalla destra rimediata con la Nigeria, che lo ha già escluso dalla grande sfida con il Milan, va trattata con la massima attenzione, evitando rischi inutili che potrebbero favorire ricadute e recidive. E così, il nigeriano sta seguendo un programma personalizzato mixato con le terapie” scrive Tuttosport.

A questo punto pare praticamente impossibile che Osimhen possa scendere in campo col Rijeka e nemmeno con la Roma. Al momento il nigeriano sta svolgendo un “programma di lavoro personalizzato in dosi massicce, e sebbene nei prossimi giorni andranno ovviamente in scena nuovi esami strumentali di controllo è difficile pensare di poterlo rivedere all’opera domenica in campionato. Serve pazienza, e anche cautela“. A questo punto c’è da capire se il tecnico del Napoli deciderà di puntare ancora sul 4-2-3-1, anche senza Osimhen oppure se si affiderà ad un 4-3-3.