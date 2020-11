Il Mattino – Gattuso torna Ringhio, frustate per rialzare la testa

Il Mattino descrive il confronto di Gattuso con la squadra dopo la sconfitta con il Milan, il tecnico vuole una reazione col Rijeka.

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato alla squadra, un confronto per spronare il gruppo a dare il massimo e cancellare gli errori fatti con il Milan. Ecco quanto scrive Il Mattino:

La squadra è muta, nessuno replica, nella grande stanza che prima ospitava le conferenze stampa. Ascolta, come ha fatto la sera prima. Gattuso torna a essere Ringhio, è in tuta, pronto per l’allenamento. Parte a razzo. Alle spalle ci sono già i video preparati nella notte dal vice Riccio e dal resto dello staff.

Affonda ancora il colpo e spiega che in molti sono tornati come senza energie dalla sosta per le nazionali. Non usa i toni bruschi della sera prima, ma in ogni caso le parole sono severe e fanno male. Il gruppo è in silenzio, ascolta e in molti fanno sì con il capo. Era già successo dopo il Rijeka questo richiamo all’ordine, poi la reazione con il Bologna. Gattuso sa che le frustate serviranno a rialzare la testa.