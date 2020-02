Napoletano Coronavirus. Multa al Brescia. Salva la curva Nord

Napoletano Coronavirus, il giudice sportivo punisce il Brescia, ammenda da 10mila euro. Salva la Curva Nord

Il vergognoso coro “Napoli Coronavirus“ è stato puntito dal giudice sportivo con una multa da 10mila euro. La Curva Nord si salva grazie al comunicato di scuse.

Le offese agli arbitri da parte di Commisso e della fiorentina sono costate quasi 60mila euro di multa, quelle ai napoletani continuano ad essere considerate offese di serie B, relegate un gradino sopra al semplice sfottò.

La discriminazione territoriale e l’invocazione a catastrofi naturali come l’eruzione di un vulcano per la lega calcio valgono meno di un “sono disgustato” o di un BUU razzista e basta un comunicato per salvare una curva che si è macchiata di un volgarissimo coro come: “Napoletano Coronavirus”.

NAPOLI CORONAVIRUS, MULTA LA BRESCIA

Il giudice sportivo ha multato per 10mila euro il Brescia per i cori “Napoli Coronavirus”. La lega Calcio non ha chiuso la Curva nord grazie al comunicato dei tifosi ecco la sentenza:

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di gioco; sanzione attenuata, quanto al primo profilo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria interessata”.