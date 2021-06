Mykolenko freccia a sinistra: al Napoli piace per un aspetto

Calciomercato Napoli: Vitaliy Mykolenko piace agli azzurri. Il calciatore esterno mancino dell’Ucraina sta facendo molto bene agli Europei di calcio. Il 22enne di proprietà della Dinamo Kiev offre una buona spinta a sinistra, quella che è mancata negli ultimi anni al Napoli, in cui Faouzi Ghoulam ha dovuto fare continuamente i conti con gli infortuni. Il giocatore algerino ha subito una nuova operazione al ginocchio, ecco perché il Napoli deve prevedere un acquisto a sinistra se non vuole restare sempre in emergenza. Il Napoli punta Mykolenko anche se l’obiettivo principale resta Emerson Palmieri. L’esterno della Dinamo Kiev, però, guadagna posizioni, anche grazie alle prestazioni offerte con l’Uraina.

Secondo quanto riferisce Il Mattino c’è un aspetto su tutti che sta inducendo il Napoli a riflettere su Mykolenko. Il giocatore ha una ” buona esperienza internazionale, con la formazione ucraina della Dinamo Kiev ha giocato la Champions League ed è stato avversario quest’anno della Juventus nella fase a gironi”. Nonostante la giovane età Mykolenko rappresenterebbe anche un investimento che ha già esperienza internazionale. Certo ha margini di miglioramento, anche in termini di esperienza, ma non è a digiuno di partite internazionali e questo non può che essere un vantaggio per il giocatore.

Intanto il calciomercato del Napoli prosegue con la ricerca di un terzino, con Nuno Tavares che ha stregato lo scouting azzurro. In uscita resta l’incognita Insigne che piace al Barcellona.