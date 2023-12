“Miao”: la Juventus si prende gioco del Napoli sui social

La Juventus di Massimiliano Allegri si è presa gioco del Napoli attraverso i social dopo la vittoria ‘di misura’ sugli azzurri targata Gatti.

Nel match della 15esima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, la squadra di Allegri ha ottenuto una vittoria cruciale, riportandosi in cima alla classifica in attesa del confronto dell’Inter sabato sera contro l’Udinese. La partita è stata caratterizzata da un primo tempo ad alta intensità, con numerose occasioni da parte di giocatori come Vlahovic, Kvara e Di Lorenzo, quest’ultimo fermato solo da un miracolo di Szczesny.

Nel secondo tempo, è stato Gatti a segnare il gol decisivo grazie a un assist di Cambiaso. Con questa vittoria, la Juventus si attesta al primo posto con 36 punti, ottenendo otto vittorie nelle ultime nove partite.

Juventus Napoli, i bianconeri prendono in giro gli azzurri

La Juventus ha lanciato un messaggio ironico sui social, utilizzando la parola “Miao” come chiaro riferimento al gol di Gatti. Questa ironia social è diventata virale mentre i bianconeri si prendono gioco del Napoli per la sconfitta e celebrano il difensore di Allegri. Di seguito il post sui social: