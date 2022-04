Mertens, Giuntoli lancia un indizio sul futuro del belga. La frase non passa inosservata

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli ha spiegato la situazione relativa al futuro di alcuni calciatori tra i quali Dries Mertens. Il belga tra pochi mesi, vedrà terminare il suo contratto con il Napoli e negli ultimi giorni si è vociferato con insistenza di un interesse della Lazio di Sarri.

Cristiano Giuntoli, parlando dell’eventuale approdo a Napoli di Andrea Belotti, ha spiegato: “Avendo Osimhen, Petagna e Mertens in organico, non pensiamo ad altri attaccanti. Certo, le cose possono sempre cambiare e Belotti resta una opportunità per tutti perché si svincola. Ora però non ci pensiamo. Quando si parla di parametro zero bisogna ricordare i costi, tra commissione e ingaggio, che sono comunque rilevanti”. La sensazione è che Mertens potrebbe alla fine restare a Napoli anche se al momento non si registrano segnali positivi.

Negli ultimi giorni si è vociferato con insistenza di un interesse della Lazio di Sarri. Proprio l’ex allenatore del Napoli vorrebbe replicare quanto fatto con Pedro l’estate scorsa e portare un altro suo fedelissimo alla sua corte. Il belga, ovviamente, è pronto a dare la priorità al Napoli, tuttavia potrebbe iniziare a guardarsi intorno qualora la società non dovesse fare passi concreti verso un prolungamento.

Giuntoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha glissato alla domanda relativa ai rinnovi: “In questo momento stiamo pensando solamente al campo. Alla fine faremo delle conclusioni, parleremo coi ragazzi e decideremo nei rispetti dei bilanci e delle qualità. Il Napoli è una grande squadra oggi e lo sarà anche in futuro, su questo non ci sono dubbi”. Quella frase su Mertens però non è sfuggita ai tifosi.