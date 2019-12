Rinnovo di Mertens con il Napoli quasi impossibile. Dries voleva restare in azzurro come dirigente. La risposta di De Laurentiis non è piaciuta

Il rinnovo di Mertens con il Napoli è sempre più lontano. Il Belga è uno degli uomini simbolo della squadra partenopea. Nonostante la crisi del Napoli, Mertens ha numeri da grande campione.

Il folletto belga ama la città e vorrebbe restare in azzurro, ma l’età non è dalla sua. le mosse di mercato del Napoli sono concentrate in uscita, ma Giuntoli guarda anche ai rinnovi, Zielinki e Milik in pole. La società azzurra non ha intenzione di perdere Dries Mertens, ma si chiude solo a certe condizioni.

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, su Mertens c’è stato l’interesse mostrato dalle prime quattro della classe in Serie A: Juve, Inter, Roma e, in misura minore, Lazio.

Nerazzurri e giallorossi potrebbero anche provare ad imbastire uno scambio per gennaio, anche se al momento resta ipotesi remota. Il rinnovo di Mertens con il Napoli, è chiuso nel cassetto.

Mertens ha prospettato a De Laurentiis anche di poter restare a Napoli come dirigente. Il belga ha chiesto un triennale a cifre invariate rispetto alle attuali, per chiudere la carriera in azzurro.

La risposta di De Laurentiis si è sostanziata in un biennale a cifre poco meno che dimezzate rispetto agli attuali 4 milioni: per ora, la distanza tra le parti resta non colmabile.

