Mertens da Cuba lancia un segnale di mercato: “forza Napoli sempre”

La Roma ha provato ad inserire Mertens nell’affare Manolas, ma il Napoli da quell’orecchio non ci sente. Oggi il presidente De Laurentiis ha chiuso le porte a Lozano citando proprio il talento belga.

Dries Mertens da cuba, dove si trova in vacanza pubblica alcuni scatti su Instagram e lancia un segnale di mercato: “forza Napoli Sempre“.

Il belga non ha fatto mai mistero della sua voglia di restare in azzurro e la possibilità di un prolungamento è sempre più concreta.

MERTENS A CUBA

Direttamente dal suo profilo Instagram, Mertens da cuba sta mostrando le sue vacanze ai tifosi del Napoli.

“Allenamenti”, feste con amici e compagna, e anche qualche scatto ironico. Esattamente come l’ultimo: “Se non fosse stato per i miei piedi, avrei potuto fare il modello no?”, ha scherzato il belga in uno dei suoi tanti post social ottenendo una valaga di like e commenti.

Accostato spesso all’Oriente, lontano da Napoli, il piccolo bomber azzurro ha mandato un segnale evidente con un messaggio diretto a tutti, tifosi e società: “Forza Napoli SEMPRE!”. Più chiaro di così…