Mercato Napoli: idea Messias, fissata la cifra da investire

Il Napoli sonda il mercato e Junior Messias è uno di quei profili trattati dal club partenopeo. Secondo Il Mattino il club azzurro ha fatto un sondaggio per il calciatore che si è messo in mostra con il Crotone. L’attaccante brasiliano ha fatto delle ottime cose alla sua prima stagione in Serie A, anche se ci è arrivato a 30 anni. In una squadra non proprio brillante, Messias è riuscito a mettersi in mostra con delle ottime giocate. Velocità e tecnica sono le sue armi migliori, così come la capacità di saltare l’uomo. Insomma Messias è un calciatore che può interessare al Napoli.

Napoli su Messias: la richiesta del Crotone

Prendere Messias sarebbe comunque una mezza scommessa, anche se a livello tecnico l’affare appare poco discutibile. Con il Crotone nella stagione 2020/21 Messias ha messo a segno 9 gol e 4 assist, cosa che secondo il club calabrese fa salire il prezzo del calciatore. Il Crotone per Messias chiede 7-8 milioni di euro mentre il Napoli ne vuole investire al massimo 3. Ovviamente molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore anche se ha un contratto blindato fino al 2024. Messias potrebbe decidere di non andare a giocare in Serie B e di volersi giocare le sue chance in un nuovo club in Serie A ed il Napoli potrebbe dargli questa chance, anche se non da calciatore sicuramente titolare.