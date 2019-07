Mendes sarà a Dimaro. Il calcio Napoli smentisce la radio ufficiale

Il direttore della radio ufficiale afferma che Jeorge Mendes sarà a Dimaro. Arriva il Tweet della ssc Napoli che smentisce il giornalista.







Il direttore della radio ufficiale del calcio Napoli ai microfoni di Radio Goal afferma: “Usiamo il condizionale, ma mi fido di AS e dico che Jorge Mendes sta arrivando a Dimaro-Folgarida in elicottero“.

Vista la posizione del giornalista molti tifosi hanno esultato. Lo stesso giornalista poco dopo rettifica e afferma:

“Arrivo di Jorge Mendes a Dimaro? Contrariamente a quanto ho detto prima, devo fare un parziale dietrofront. Mi sono arrivate altre notizie che escludono l’arrivo del potente agente di James Rodriguez in quel di Dimaro.

C’è allora da attendere senza sbilanciarci più di tanto. Restiamo cauti su quanto può succedere da qui al termine della giornata.

l cardinale Sepe mi ha dato un possibile indizio di mercato. Gli ho chiesto di James Rodriguez, lui mi ha cantato una canzoncina: ‘Pepè Pepè’. E se fosse proprio l’attaccante ora in forza al Lille il prossimo acquisto del Napoli? Vedremo quello che accadrà...”.

Il calcio Napoli ha voluto chiarire il tutto con un Tweet: “Nonostante anche la radio ufficiale del Napoli dica che a Dimaro sta arrivando Mendes, naturalmente Mendes non sta arrivando a Dimaro. E’ veramente triste che tutti possano correre dietro a qualunque cosa venga scritta senza fare alcuna verifica“.

Il Napoli smentisce pubblicamente il direttore della radio ufficiale. Lo stesso conduttore che lo scorso anno sulla questione Cavani si era inventato la rubrica del Vero o Falso. A dispetto di colleghi che avevano lavorato sulle notizie.

Non si criticano le notizie degli altri perché chi non opera non sbaglia, ma onestamente ciò che stiamo leggendo ci fa ridere non poco.

Quello che sta succedendo in questo mercato, quello che è successo oggi con Mendes, è una parentesi brutta per questa professione. Il Napoli che smentisce la propria radio ufficiale per esempio, è una storia da raccontare.







Chi di bufala ferisce, di bufalissma perisce.

Intanto a Dimaro arrivano gli agenti di Pépé. Non è Mendes di cui aveva parlato la radio ufficiale, ma i contatti con il Napoli per sbrogliare la situazione James probabilmente ci saranno.