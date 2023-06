ASSURDO: Massa e Orsato promossi Arbitri Elite della UEFA. Riceveranno maggiori compensi

Davide Massa e Daniele Orsato, nonostante gli errori clamorosi, entrano nella categoria Elite degli arbitri UEFA per la stagione 2023/24.

SERIE A. La UEFA ha annunciato l’elenco degli arbitri internazionali che si sono guadagnati lo status di Elite per la stagione 2023/24. Tra i 31 nomi presenti nell’elenco, spiccano quelli di due italiani: Davide Massa e Daniele Orsato. Nonostante siano stati protagonisti in negativo in diverse stagioni sia in Italia che in Europa, i due arbitri si uniscono alla categoria Elite, insieme all’inglese Anthony Taylor.

Taylor è noto per la sua direzione contestata della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Nonostante sia stato pesantemente contestato da José Mourinho e dai tifosi giallorossi, il giudizio sulla sua prova a Budapest è stato positivo da parte dei vertici arbitrali europei, guidati dall’italiano Roberto Rosetti.

Rosetti, nonostante sia stato escluso dalla Fifa durante i Mondiali 2010 a causa del flop in Argentina-Messico, ha avuto una carriera inarrestabile, diventando il successore di Collina come responsabile designatore arbitrale UEFA. Dopo le partite Milan-Napoli e Napoli-Milan, ha impiegato gli arbitri Marciniak e Kovacs nei turni successivi, semifinale e finale.

È importante ricordare che solo gli arbitri della categoria Elite possono arbitrare dai quarti di Champions League in poi. Inoltre, questi arbitri sono quelli che ricevono un compenso maggiore per arbitrare una partita nelle competizioni europee.