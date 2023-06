Mourinho aspetta l’arbitro Taylor nel parcheggio: “Sei un fottuto disastro” – VIDEO

Josè Mourinho attacca l’arbitro Taylor che ha diretto la finale di Europa League tra Siviglia e Roma vinta dagli spagnoli.

Mourinho già durante la conferenza stampa post partita ha attaccato Taylor dicendo: “Devo difendere i miei ragazzi e devo dire che siamo abituati a questo, però in una finale europea, prendere un arbitraggio così è veramente, veramente dura. È veramente dura. Se parliamo adesso di situazioni arbitrali, non è una, né due, né tre, sono tante. E al di là delle grandi decisioni, perché le grandi decisioni sono una cosa, ma noi che siamo del calcio e che lavoriamo nel calcio e che abbiamo giocato male a calcio, nel mio caso, alla mia destra c’è un amico portoghese che ha giocato bene a calcio e noi che abbiamo giocato capiamo subito quello che abbiamo dentro. Per non parlare delle grandi cose parliamo delle piccole: Pellegrini è caduto in area, giallo, Ocampos ha fatto un casino in area, l’arbitro voleva dare rigore, il Var non ha voluto, Lamela doveva avere il secondo giallo, ma non parliamo delle grandi decisioni. Puoi perdere partite, ma non puoi perdere la dignità“.

Europa League: Mourinho attacca Taylor

Lo sfogo del tecnico portoghese è arrivato al termine del match di Europa League tra Roma e Siviglia, con l’allenatore giallorosso che ha atteso l’arbitro Taylor nel parcheggio della Puskas Arena dicendogli: “Vergogna, sei un fottuto disastro“.