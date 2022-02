Martinez: “Messi meglio di Maradona? Ecco come la penso”

Diego Armando Maradona e Lionel Messi un confronto che va avanti da tempo e che viene fatto anche da Xavi. Il tecnico Barcellona ha sottolinea che Messi era migliore di Maradona. Un’affermazione di grande impatto, anche perché Maradona praticamente vinceva quasi da solo, è riuscito a portare due scudetti a Napoli, dove non ha più vinto nessuno, guidando tecnicamente e spiritualmente la squadra. Insomma un altro livello sotto ogni punto di vista.

Il confronto tra Maradona e Messi viene fatto anche da Daniel Martinez, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dà ragione a Xavi: “Tifosi azzurri risentiti per le parole di Xavi su Maradona? Sarà sempre argomento di discussione, ma per i tifosi napoletani non ci sarà mai una comparazione. Io da argentino sono contento di entrambi ed è ingiusto fare paragoni. Sul piano calcistico per me è più forte Messi per i risultati ottenuti e perché si è allenato tutti i giorni, ma per il mito e il sentimento Diego è inarrivabile.

Napoli-Barcellona? Il Barcellona arriva nel momento di risalita, mentre il Napoli arriva in un momento di piccola flessione dopo Cagliari. Questo, per la squadra di Spalletti, mi fa paura, ma per la storia i precedenti non contano nulla. E’ una partita classifica che vive tutta da sé, il Napoli può dire ancora la sua e può vincere questa sfida contro la nuova creatura che sta nascendo da Xavi.

Quanto Ospina e Lozano sono superstar nel Sud America? Sono assolutamente nomi altissimi nel panorama calcistico latino-americano. Su Espn ci sono 92mln di abbonati e questi nomi alimentano la passione della gente. Ospina è il capitano della Colombia, mentre Lozano è la stella del Messico. La mia domanda su Ospina a Spalletti era legittima. Essendo una partita importantissima mi aspetto che giochino i titolari, per lui il titolare è Ospina ma poi giocherà Meret, qui c’è il cortocircuito. Si vede che era una decisione già presa a monte, cosa che non sapevo”.