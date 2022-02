Napoli-Barcellona, Mertens ha svelato il suo desiderio

Dopo l’1-1 del Camp Nou, Napoli e Barcellona si affrontano nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Spunta il desiderio di Mertens.

Gli azzurri sono riusciti ad uscire indenni dalla trasferta in casa dei blaugrana sbloccando il risultato con Zielinski e venendo ripresi da un rigore di Ferran Torres.

Al Napoli, per eliminare il Barcellona e qualificarsi agli ottavi di Europa League, sarà necessario battere i blaugrana: con la nuova regola approvata dall’UEFA infatti, che abolisce la valenza ‘doppia’ dei goal realizzati in trasferta, l’1-1 comporta che un eventuale pareggio senza reti o dal 2-2 in su nel match di ritorno porterebbe le squadre ai supplementari. Anche il Barça, naturalmente, per superare il turno dovrà sconfiggere i partenopei.

Centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e agganciare Edinson Cavani in vetta alla classifica marcatori all-time del club nella competizione: è questo il duplice sfida di Dries Mertens, chiamato a trascinare il Napoli nella delicata sfida di giovedì sera al “Maradona” contro il Barcellona.

La bella notizia arriva da Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è rientrato a pieno in gruppo questa mattina allenandosi con i compagni, quindi ci sarà per la sfida al Barcellona in Europa League di domani sera. Per Tuanzebe ancora lavoro in palestra. Lozano e Lobotka hanno svolto lavoro personalizzato in campo mentre Anguissa ha svolto personalizzato in palestra.

È arrivato questa mattina anche l’esito delle visite per Kevin Malcuit: il terzino destro francese, che era uscito dal campo anzitempo a Cagliari lunedì sera, si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra. Malcuit ha iniziato da ieri l’iter riabilitativo e dovrà essere rivalutato tra due settimane.