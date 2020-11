Mario Rui e Ghoulam puniti da Gattuso. Giuntoli: “Non erano sul pezzo”

Bologna-Napoli, Mario Rui e Ghoulam puniti da Gattuso. Il ds dei partenopei spiega: “non erano sul pezzo”.

Gattuso manda Mario Rui e Ghoulam in tribuna. Alla lettura delle formazioni ufficiali a sorpresa i due calciatori del Napoli non figuravano nemmeno in panchina.

A svelare il mistero ci ha pensato il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli. Il dirigente del Napoli ai microfoni di sky sport ha spiegato la scelta di Gattuso:

“Conosciamo il nostro allenatore, vuole tutti sul pezzo. Non li ha visti sul pezzo ed ha scelto di farli riposare. Non li ha visti attenti nella rifinitura ed ha deciso di lasciarli fuori. Veniamo da una gara particolare, dove abbiamo sbagliato il primo tempo. Dobbiamo limitare questi alti e bassi, l’allenatore deve agire come meglio crede.

Pochi gol dagli attaccanti? Non sono preoccupato, dobbiamo ragionare in maniera fredda e lucida sulle prestazioni e non sui singoli.

La parola scudetto è tabù? La squadra deve pensare solo a crescere, deve dare continuità alla prestazioni, i risultati alla lunga arriveranno. Siamo consapevoli delle nostre forze per questo siamo fiduciosi per il futuro“.