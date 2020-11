Bologna-Napoli, gli highlights e gol della sfida del Dall’Ara. Formazioni ufficiali, tabellino e curiosità.

LIVE BOLOGNA NAPOLI

Secondo tempo

Dirige il match l’arbitro Fabrizio Pasqua.

Primo tempo

Finisce il primo tempo

44′ INSIGNE! Il fantasista prova la conclusione dal limite a giro, palla che termina alta sopra la traversa.

43′ Cross di De Silvestri, Manolas anticipa Soriano subendo anche il fallo del trequartista.

42′ Rischia molto Dominguez con un intervento duro su Bakayoko: il mediano del Bologna é giá ammonito.

41′ Scontro aereo tra Denswil e Lozano, ha la peggio il difensore del Bologna che peró si rialza prontamente nonostante il forte colpo subito.

40′ Orsolini salta secco Hjsay e punta Koulibaly, l’esterno si dimentica peró il pallone cadendo da solo in area.

39′ Conclusione di Hysaj che colpisce in pieno De Silvestri: il terzino del Bologna si stende a terra per prendere respiro, anche se fa segno che puó continuare la partita.

38′ Chiusura in area di Tomiyasu che anticipa a pochi passi dalla porta Osimhen, dopo che Di Lorenzo lo aveva cercato in area.

37′ Bologna che sta faticando a reagire dopo il gol del Napoli, partenopei che gestiscono la partita.

35′ Velo di Mertens al limite dell’area, Fabian Ruiz é sorpreso con Schouten che recupera.

34′ Palacio, dalla sinistra, crossa forte al centro: Hjsay anticipa Ospina ma non ne approfitta nessun giocatore rossoblu.

33′ Cross teso di Di Lorenzo dopo l’ottimo tocco di Lozano, Skorupski con i pugni allontana.

32′ MERTENS! Altro destro a giro del belga, palla che termina di poco alta sopra la traversa.

30′ Cross di Fabian Ruiz che cerca sul secondo palo Osimhen, palla troppo lunga per l’ariete dei partenopei.

29′ Osimhen ha lo spazio per l’uno contro uno con Danilo ma prova un cross per Insigne, Tomiyasu mette in out.

28′ Lozano fuori dal campo, il messicano viene soccorso dallo staff medico dopo la botta durissima subita da Danilo.

27′ AMMONITO Danilo. il giocatore del Bologna autore di un’entrata killer su Lozano

25′ AMMONITO Nico Domínguez. Il mediano trattiene Bakayoko che si era lanciato palla al piede verso la porta di Skorupski.

23′ Gol Victor James Osimhen. Bologna – NAPOLI 0-1! Rete di Victor Osimhen. Cross di Lozano perfetto sul secondo palo, colpo di testa vincente della punta che, da pochi passi, insacca indisturbato.

21′ Grandissimo intervento in scivolata di Koulibaly in area: il centrale ferma Orsolini al momento del tiro.

20′ Danilo richiama l’arbitro, pallone sgonfio: Gattuso chiama subito i raccattapalle per non fermare troppo il gioco.

19′ MERTENS! Tiro a giro sul secondo palo del belga, palla di pochissimo a lato.

17′ LOZANO! Il messicano supera facilmente Denswil e conclude di sinistro, attento Skorupski che blocca in due tempi.

16′ INSIGNE! Cross di Lozano, sponda sul secondo palo di Mertens che rimette in mezzo per il suo fantasista: la conclusione finisce di pochissimo a lato anche per una deviazione.

16′ Angolo di Insigne che taglia tutta l’area piccola, senza che nessun compagno o avversario sfiori il pallone.

15′ Insigne calcia l’angolo sul primo palo, é Palacio a spazzare il pallone lontano.

14′ Osimhen prova l’uno contro uno con Danilo, cross al centro ma ritorno del difensore che mette in angolo.

13′ Percussione palla al piede di Koulibaly, il difensore con il tacco serve Mertens con il belga che perde l’attimo per il cross.

12′ Soriano conclude sulla scivolata di Manolas, il trequartista travolge poi il difensore commettendo fallo.

10′ Fuorigioco di Palacio: entrambe le squadre altissime, 20 giocatori concentrati in meno di 40 metri.

9′ Bologna con la difesa in tre in fase di possesso, molto alta la posizione di De Silvestri con Orsolini che si accentra alle spalle di Palacio.

8′ uscita di Ospina al limite della sua area, il portiere anticipa Barrow che aveva tagliato alle spalle di Di Lorenzo.

7′ Koulibaly esce palla al piede e lancia in profondità Lozano: Danilo parte prima ed intercetta il pallone.

6′ Il Bologna non ha paura di far girare il pallone, con Palacio e Barrow che spesso si scambiano la posizione da punta centrale.

5′ Lozano si lancia in velocità sul pallone, contatto con Denswil: per Pasqua si puó continuare a giocare.

4′ OSIMHEN! Conclusione dal limite della punta, palla che termina tra le braccia di Skorupski.

3′ Un pallone vagante in area favorisce la conclusione di Mertens: il belga colpisce male e manda a lato, Skorupski blocca prima che la palla esca sul fondo.

2′ Punizione battuta da Barrow che cerca il palo lontano, attento Fabian che mette in out.

1′ Palla persa di Bakayoko che é costretto a fermare con le cattive Soriano. Punizione dalla trequarti per il Bologna.

1′ INIZIA BOLOGNA – NAPOLI! Primo pallone per gli ospiti.

Premi F5 per aggiornare la diretta live

Bologna-Napoli, Gattuso ritrova Insigne dal primo minuto con Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Mihajlovic si affida ancora a Palacio e Barrow.

Gli azzurri sono chiamati a riscattare la battuta d’arresto contro il Sassuolo e la brutta prestazione in Europa lague. Insigne ritrova il posto da titolare dopo l’ultimo infortunio: il capitano azzurro era già entrato in campo nella trasferta europea e ora prende posto regolarmente sulla corsia di sinistra accanto a Mertens e Lozano, preferito invece a Politano sulla destra.

Davanti intoccabile Osimhen, mentre a centrocampo è sempre più prezioso Bakayoko accanto a Fabian Ruiz. Di Lorenzo, Hysaj promossi titolari. Ristabilito anche Zielinski, che partirà dalla panchina.

Dal canto loro i felsinei, vincitori contro il Cagliari dopo 3 ko di fila, cercano un po’ di continuità per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica.

MIhajlovic conferma Barrow nel trio a supporto di Palacio insieme a Soriano e Orsolini, ancora titolare Schouten con Dominguez. Out Skov Olsen, Medel, Dijks e Hickey: in difesa il giapponese Tomiyasu accanto a Danilo, con De Silvestri e Denswil sulle corsie esterne.

BOLOGNA-NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.