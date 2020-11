Aurelio De Laurentiis ha tranquillizzato Victor Osimhen dopo l’espulsione rimediata in Europa League. Lo scrive Corriere dello Sport.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si mette al fianco di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta avendo un piccolo momento complicato dopo la super partenza in campionato. L’espulsione in Europa League è stato un segnale, così il patron azzurro ha voluto coccolare l’uomo ed il calciatore, catapultato in un nuovo campionato ed in una esperienza di vita totalmente diversa da quella che aveva vissuto fino ad ora. De Laurentiis ha cercato di tranquillizzare l’attaccante nigeriano:

Meglio far finta di niente, provare a non pensare che quelle gambe, quella testa, quel fisico, siano costati settanta milioni di euro e rappresentino un peso: «Tranquillo, Victor».

Aurelio De Laurentiis glielo ha detto, dolcemente, la settimana scorsa, proprio dopo che a San Sebastian s’era preso un rosso ed era già finito nel frullatore di questo calcio che impietosamente non perdona nulla e reclama tutto e subito: Victor Osimhen è poco più d’un bambino, a ventuno anni si ha il dovere di considerarlo tale, e affinché diventi uomo (ma senza fretta), Adl l’ha rassicurato, con parole carezzevoli. Il resto lo ha fatto Gattuso, che sa come s’affrontano certe emergenze fisiologiche (e anche psicologiche) e che in queste settimane, per farlo sentire al centro di questa idea che guarda lontano, ha rivoltato il Napoli e lo ha costruito ad immagine e somiglianza del suo nuovo centravanti.